"Авангард" сделал предложение Панарину

Официальный Твиттер "Авангарда" выдвинул предложение о переходе российскому нападающему "Коламбуса" Артемию Панарину.

Летом истекает контракт 27-летнего форварда с "Блю Джэкетс". Также команду скорее всего покинет голкипер Сергей Бобровский.

– Бросай Огайо и приезжай в Балашиху! С нас: боремся за Кубок Гагарина, за нас болеет Ольга Бузова, – написано в Твиттере "Авангарда".

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