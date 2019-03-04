"Авангард" сделал предложение Панарину

Официальный Твиттер "Авангарда" выдвинул предложение о переходе российскому нападающему "Коламбуса" Артемию Панарину.
Летом истекает контракт 27-летнего форварда с "Блю Джэкетс". Также команду скорее всего покинет голкипер Сергей Бобровский.
– Бросай Огайо и приезжай в Балашиху! С нас: боремся за Кубок Гагарина, за нас болеет Ольга Бузова, – написано в Твиттере "Авангарда".
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.@9Artemi, мы заметили, что ты остался и размышляешь над нашим предложением. Обновили условия, подумай ещё. Бузова уже с нами! pic.twitter.com/tvrtM5Ubzk– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 марта 2019 г.
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