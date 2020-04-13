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«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла», команда пока не сыграет в ВХЛ

13 апреля 2020, 23:13
Дворец спорта «Кристалл» в Электростали. Фото «Подмосковье сегодня».
Дворец спорта «Кристалл» в Электростали. Фото «Подмосковье сегодня».
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«Авангард» решил приостановить финансирование ХК «Кристалл» (Электросталь) из-за финансовых проблем, возникших в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Федерация хоккея городского округа Электросталь на своей странице Вконтакте.

В следующем сезоне «Электросталь» должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ. Сотрудничество планируется возобновить на сезон позже.

«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовые проблемы, «Ассоциация Хоккейного клуба «Авангард» приостанавливает финансирование проекта команды Высшей Хоккейной Лиги в г.о. Электросталь, — говорится в сообщении. — Дальнейшее сотрудничество планируется в сезоне-2021/22».

Дополнительная информация:

https://vk.com/fh_electro?w=wall-180749843_1224

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