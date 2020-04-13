«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла», команда пока не сыграет в ВХЛ

«Авангард» решил приостановить финансирование ХК «Кристалл» (Электросталь) из-за финансовых проблем, возникших в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Федерация хоккея городского округа Электросталь на своей странице Вконтакте.

В следующем сезоне «Электросталь» должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ. Сотрудничество планируется возобновить на сезон позже.

«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовые проблемы, «Ассоциация Хоккейного клуба «Авангард» приостанавливает финансирование проекта команды Высшей Хоккейной Лиги в г.о. Электросталь, — говорится в сообщении. — Дальнейшее сотрудничество планируется в сезоне-2021/22».