«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла», команда пока не сыграет в ВХЛ
13 апреля 2020, 23:13
«Авангард» решил приостановить финансирование ХК «Кристалл» (Электросталь) из-за финансовых проблем, возникших в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Федерация хоккея городского округа Электросталь на своей странице Вконтакте.
В следующем сезоне «Электросталь» должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ. Сотрудничество планируется возобновить на сезон позже.
«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовые проблемы, «Ассоциация Хоккейного клуба «Авангард» приостанавливает финансирование проекта команды Высшей Хоккейной Лиги в г.о. Электросталь, — говорится в сообщении. — Дальнейшее сотрудничество планируется в сезоне-2021/22».
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 11613Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020