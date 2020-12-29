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«Авангард» показал, как проходит первый день Ковальчука в клубе

12:05
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«Авангард» в Instagram показал, как проходит первый день нападающего Ильи Ковальчука в команде. На снимках запечатлен разговор хоккеиста с главным тренером Бобом Хартли. Также показано его место в раздевалке и фото со свитером «Авангарда».

Спортсмен заключил контракт с командой 26 декабря 2020 года. Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В «Авангарде» нападающий будет выступать под 17-м номером.

Прошлый сезон форвард провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

В КХЛ Ковальчук выступал за СКА, с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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