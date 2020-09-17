«Авангард» обменял Кошелева в «Металлург»

«Авангард» обменял нападающего Семена Кошелева в магнитогорский «Металлург», сообщает официальный сайт «ястребов».

В результате обмена «Авангард» получил права на вратаря Василия Демченко.

— Мы с тренерским штабом долго обсуждали будущее Кошелева в нашей команде и пришли к выводу, что Семёну необходимо найти клуб, где он стабильно будет получать игровую практику, — приводит пресс-служба «Авангарда» слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова. — Поэтому искали возможности для обмена и нашли устраивающий нас вариант в Магнитогорске. С обменом Кошелева мы освобождаем место под потолком зарплат и получаем права на качественного голкипера, который в перспективе может усилить нашу команду.

Кошелев провёл за «Авангард» 178 матчей и набрал 62 (26+36) очка. На счету Демченко 223 матча в КХЛ, вратарь оформил 14 шатаутов, процент отражённых бросков — 92.4, коэффициент надёжности — 2.39. В апреле 2020 года голкипер подписал двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» сроком на 1 год.