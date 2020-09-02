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«Авангард» назвал капитана и ассистентов на новый сезон

11:32
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«Авангард» объявил капитана и ассистентов на сезон-2020/21. Капитанскую нашивку, как и в прошлом сезоне, получит Алексей Емелин.

Его ассистентами будут Андрей Стась, Иржи Секач, Кирилл Семенов.

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