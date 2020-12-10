ЦСКА на выезде обыграл «Авангард»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 4:1.

На гол Рида Буше гости ответили шайбами Никиты Сошникова, Брендана Лейпсика, Максима Мамина и Максима Соркина.

После этого матча ЦСКА с 57 очками лидирует в Западной конфереции, «Авангард» с 49 очками — на второй строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Буше — 11 (бол., Найт, Зернов), 2:08 — 1:0. Сошников — 6 (Ибрагимов, Киселевич), 14:48 — 1:1. Лайпсик — 7 (Кемпе, Сошников), 20:19 — 1:2. Мамин — 12 (Окулов), 33:52 — 1:3. Соркин — 1 (п.в., Телегин, Коростелев), 58:47 — 1:4.

Вратари: Грубец (58:16 — 58:47) — Шарыченков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (10+6+10) — 30 (7+15+8).

Судьи: Беляев, Гофман.

10 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».