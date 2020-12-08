«Автомобилист» проиграла «Авангарду» и потерпел 9-е поражение подряд

«Автомобилист» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз команда Билла Питерса уступила на выезде «Авангарду» — 1:3.

«Автомобилист» проигрывает уже на протяжении девяти матчей подряд.

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«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Комаров — 1 (Покка, Каблуков), 7:47 — 1:0. Василевский — 5 (Белоусов, Протапович), 13:13 — 1:1. Шарипзянов — 2 (Толчинский, Потапов), 24:10 — 2:1. Зернов — 7 (Буше), 38:15 — 3:1.

Вратари: Бобков — Коварж (58:00 — 58:16, 58:32).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 16 (5+7+4) — 32 (16+6+10).

Судьи: Ромасько, Хрибик.

8 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».