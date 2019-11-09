Артем Зуб: «Пока даже не хочу рассуждать на тему НХЛ»
Защитник сборной России Артем Зуб в интервью «Известиям» признался, что не знает об интересе к своей стороне со стороны клубов НХЛ.
— Что вам лично нужно сделать, чтобы выдержать конкуренцию с защитниками из НХЛ и сыграть на чемпионате мира в Цюрихе?
— Работать каждый день и развиваться в качестве игрока. По-другому здесь не бывает. Только много работать и совершенствоваться.
— В последние недели многие скауты и генеральные менеджеры клубов НХЛ активно посещают матчи КХЛ. Не в курсе, на вас кто-нибудь имеет виды?
— Пока еще ничего не могу сказать. Много целей есть в сборной России и СКА, поэтому даже не хочу рассуждать на тему НХЛ и говорить о других вещах, не связанных с Еврохоккейтуром и чемпионатом мира. Сейчас надо думать о тех командах, в которых я уже играю, помогать им добиваться побед и приносить как можно больше пользы.
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https://iz.ru/940887/aleksei-fomin/nado-probivatsia-na-chempionat-mira-i-vyigryvat-ego