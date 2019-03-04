Артем Зуб: "Когда Рундблад забил, офсайда не было"

Защитник СКА Артем Зуб поделился мнением о четвертом матче четвертьфинала Запада со "Спартаком" (3:2 ОТ).

Счет в серии стал 2-2. Следующая встреча "Спартака" и СКА пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

– Когда Дэвид забил, вне игры не было, и все, – заявил Зуб.

– В прошлом матче было много драк, а сегодня все было спокойно. Тренеры обратили на это внимание?

– Никто не обращал внимания. Сегодня менее эмоциональная игра была, но все равно все бились.

– В регулярнее вы разносили "Спартак". Что сейчас пошло не так?

– Было, да. В плей-офф легких игр не бывает.

– Почему откатились в третьем периоде?

– Не сказал бы, что откатились. Просто они стали больше действовать через забросы. Мы старались встречать, немного не получилось. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф