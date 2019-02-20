Артем Лукоянов: "Небрежно сыграли в обороне и получили два гола"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поделился мнением об игре против "Салавата Юлаева"​ (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о настрое на последний матч регулярки в Магнитогорске.

– Мы плохо отоборонялись, пропустили ненужный гол. Наверное, отдали инициативу в концовке, у соперника было много моментов – мы небрежно сыграли в обороне и получили два гола. Допустили больше ошибок, а команда у них очень хорошая, – приводит слова Лукоянова пресс-служба "Ак Барса".

– Что случилось в овертайме, когда Филип Ларсен убежал забивать победный гол?

– Я остался один на площадке и не смог догнать его, выручить команду.

– Не было мысли как-то сыграть в коньки?

– Мне почему-то казалось, что он не забьет. Пытался помешать до последнего, но в таких ситуациях решения принимаются быстро – получилось так. Можно было и "рубить", но принял решение не в ту сторону.

– Теперь соперник по первому раунду плей-офф будет определен только в Магнитогорске.

– А мы бы все равно не играли спустя рукава, даже если бы выиграли сегодня. Значит еще задорнее получится матч против "Металлурга".

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