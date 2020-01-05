Артем Галимов: «Команда выиграла, нам чуть больше повезло»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев.

20-летний Галимов забил победную шайбу в овертайме и набрал (1+3) очка.

— Не знаю, какие эмоции — спорные: провалили первые два периода, заиграли только в третьем. Тренеры нужные слова сказали, и мы перестроились — забегали, перебросали. Думаю, поэтому у нас получилось.

В начале матча не могли найти нужный ритм? Да, ничего не получалось, все перескакивало, нас обыгрывали.

Момент с голом? Да не знаю, тренеры сказали больше бросать. Я бросил, потому дважды добил. Все на автомате получилось.

Моя результативность? Чуть больше повезло, думаю — все звенья работали одинаково, все молодцы. Самое главное — команда выиграла, нам чуть больше повезло, мы забили.