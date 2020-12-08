Арену хоккейного «Динамо» могут закрыть на 90 суток

Роспотребнадзор начал административное расследование в связи с концертом «Песня года» на «ВТБ-Арене», сообщает сайт ведомства. Здесь проводит домашние матчи в КХЛ ХК «Динамо» (Москва).

Концерт проходил 5 декабря. Сообщается, что при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения коронавируса. В связи с этим начато расследование в отношении АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДИНАМО».

Данное нарушение предусматривает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.