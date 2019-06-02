Анттила хочет выиграть трофей с "Йокеритом" в КХЛ

Нападающий "Йокерита" и сборной Финляндии Марко Анттила заявил, что хочет выиграть трофей со своим клубом в КХЛ. 34-летний финн стал чемпионом мира-2019 – в финале он забросил две шайбы в ворота сборной Канады (3:1).

– Сейчас не хочу говорить о будущем, – приводят слова Анттилы "Известия". – Посмотрим, что решат тренеры в следующем году, как они будут собирать состав. Но для меня будет большой честью еще не раз надеть форму сборной. Точно так же я хочу выиграть трофей с "Йокеритом" в КХЛ, где очень сложный чемпионат, участие в котором многим из нас помогло добиться этого успеха на чемпионате мира.

Напомним, в минувшем сезоне Анттила провел 59 матчей во всех турнирах, в которых набрал 23 (16+7) очков.

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