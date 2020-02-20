Антон Волченков: «У «Торпедо» уже начались игры плей-офф»

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Волченков в интервью «Известиям» отметил, что матч с «Сочи» будет для его команды сродни финалу. По его словам, для нижегородцев уже начался плей-офф.

— Субботний матч с «Сочи» — решающий?

— Как финал. Нам предстоит серьезная битва. Будем готовиться к ней и настраиваться. Отдохнем, потом покатаемся на тренировочном льду, затем у нас выезд в Питер к СКА. Надо сначала там сделать все для победы и только после этого думать о матче с «Сочи». Можно сказать, что игры плей-офф у нас уже начались.

— Почему уже второй сезон подряд ваша команда удачно стартует в регулярном чемпионате, но проваливает его концовку?

— Тяжело сказать. У всех случаются спады, какая бы это ни была команда. За исключением, может быть, ЦСКА, у которого длинная скамейка. Поэтому у них спадов меньше, но в остальном все через это проходят. Кто-то в начале сезона, кто-то в середине, а мы — в концовке. Этого не избежать.

— В прошлом сезоне «Торпедо» вышло в плей-офф Восточной конференции, а сейчас играет в Западной. Стало сложнее или легче после изменения географии выездов?

— Действительно, немного поменялась ситуация. Летать стало ближе — сейчас все команды рядышком. А так и на Востоке, и на Западе есть сильные соперники. И везде ребята умеют играть в хоккей.