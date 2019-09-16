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Антон Ландер: «В ЦСКА играют все четыре звена»

16 сентября 2019, 23:26
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Нападающий «Локомотива» Антон Ландер прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:5).

— ЦСКА — очень хорошая команда, в ней играют все четыре звена, — приводит слова Ландера официальный сайт КХЛ. - У нас был небольшой шанс в третьем периоде, но матч получился очень тяжелым. В каких-то моментах мы играли слишком сложно, тогда как ЦСКА действовал схематично, шел в прессинг. В третьем периоде мы старались действовать также.

Почему не засчитали мою шайбу? Лучше это спросить у судей, я просто играю в хоккей.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/16/456272.html

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