Антон Ландер: «В ЦСКА играют все четыре звена»

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:5).

— ЦСКА — очень хорошая команда, в ней играют все четыре звена, — приводит слова Ландера официальный сайт КХЛ. - У нас был небольшой шанс в третьем периоде, но матч получился очень тяжелым. В каких-то моментах мы играли слишком сложно, тогда как ЦСКА действовал схематично, шел в прессинг. В третьем периоде мы старались действовать также.

Почему не засчитали мою шайбу? Лучше это спросить у судей, я просто играю в хоккей.

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