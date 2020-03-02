Ансель Галимов: «Мне пойти и удариться в локоть Шипачеву?»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о том, что не получилось у его команды в первом матче серии плей-офф КХЛ с «Динамо» (1:5). В частности, он оценил жесткость игры.

— После неплохого первого периода у «Спартака» игра разладилась.

— Нам не удалось забить первыми. Ничего страшного. Это только начало серии.

— Все матчи с «Динамо» в нынешнем сезоне для вас проходят по одинаковому сценарию. Может, появилась какая-то неуверенность?

— Нет, уверенность у нас есть. Все друг друга поддерживают и знают, что каждый может выйти и забить.

— Как вы отреагировали на слова Владимира Крикунова перед серией о том, что с вами при случае разберется защитник Чайковски?

— Не читаю прессу. Это личное дело тех, кто говорит. Никакой охоты на себя не почувствовал. Обычная игра.

— Драки начались в третьем периоде после того, как Шипачев ударил вас в голову?

— Задайте ему этот вопрос. Я тут при чем? Он пошел меня бить. Захотел что-то доказать.

— Массовая драка — это нервы или попытка встряхнуть команду?

— Мне пойти и удариться в локоть Шипачева, вы это имеете ввиду? А что касается драк, то это плей-офф, эмоции. Каждый понимает важность игры.

— Как готовиться к следующему матчу после 1:5?

— Счет в серии не 1-5, а только 0-1. Ничего страшного еще не случилось. (Михаил Зислис)