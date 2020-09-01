Спортивный директор «Сочи», бывший защитник Андрей Зюзин поделился воспоминаниями о чешском тренере, который сегодня ушел из жизни.

Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким Милоша, — приводит слова Зюзина пресс-служба «Сочи». — Я играл в подмосковном «Атланте», когда команду тренировал Ржига. У меня остались самые хорошие воспоминания о нем. Он всегда заряжал уверенностью, мог найти правильные слова для каждого члена команды. И никогда не был равнодушным. Что в нем нравилось? Он всегда защищал своих игроков, команду. Умел и мог по-доброму пошутить. После поражений обязательно подбадривал. В нем подкупала его искренность. Говорил открыто и откровенно, без утайки — это редкое качество.

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит.

Незадолго до смерти Ржига перенес коронавирус.

Чешский специалист скончался во вторник, 1 сентября, на 62 году жизни. В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.