Андрей Скабелка: «Закончили и готовимся к плей-офф»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:5).

— Очень хорошая атмосфера на стадионе, заключительный матч регулярного чемпионата, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — По результату не очень матч сегодня у нас получился. Но я хочу поздравить коллегу с хорошей победой, думаю, что болельщики сегодня были довольны. Мы закончили и готовимся к плей-офф. Наверное, больше сказать нечего.