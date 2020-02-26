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Андрей Скабелка: «Закончили и готовимся к плей-офф»

15:27
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:5).

— Очень хорошая атмосфера на стадионе, заключительный матч регулярного чемпионата, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — По результату не очень матч сегодня у нас получился. Но я хочу поздравить коллегу с хорошей победой, думаю, что болельщики сегодня были довольны. Мы закончили и готовимся к плей-офф. Наверное, больше сказать нечего.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-amur-barys-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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