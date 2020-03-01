Бывший генеральный директор московского «Динамо» и экс-генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов рассказал о своем видении относительно повышения потолка зарплат в КХЛ.

— Думаю, что 900 миллионов — это очень мало, — сказал Сафронов. — В идеале было бы увеличить до 1,3 миллиардов. На сегодняшний момент это было бы правильным решением, потому что нам нужно формировать сборную к Олимпиаде в Китае. У нас хорошая команда и есть отличная возможность успешно выступить.

Знаете, мы платим иностранцам лишние деньги, а должны уважать и доверять своим, российским игрокам. Как это делает «Ак Барс», СКА и «Локомотив». К сожалению, так не делает «Динамо». Ведь из той плеяды молодых и перспективных, которые заняли второе место на последнем молодежном чемпионате мира, только эти три клуба включили их в полноценную заявку и кинули их в бой. Ребята прогрессируют, получают большую игровую практику, становятся лидерами своих команд.

Думаю, что к потолку зарплат нужно подходить взвешенно и делать это «не оптово, а в розницу». Смотреть отдельно на каждый клуб, потому что такие команды как «Барыс», «Куньлунь» или «Йокерит» состоят из иностранцев, тем самым мы принижаем своих. Не нужно давать большие контракты. Кто-то впишется в потолок, кто-то нет, но «под одну гребенку» сегодня всех ставить рановато.

Битва за потолок зарплат в КХЛ продолжается. Его хотят поднять до 1,3 миллиарда