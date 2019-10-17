Андрей Разин: «Два человека в «Северстали» получили сотрясения и ушли с кровью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:1).

— Поздравляю «Амур» с победой, — цитирует Разина официальный сайт «Северстали». — Прежде всего, можно отметить вратаря соперника, который выиграл этот матч. Своих ребят хочу поблагодарить. Мы практически два периода играли в три звена. Два человека после чистых силовых приемов получили сотрясения и ушли с кровью. Но мы все равно имели много моментов.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков