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Андрей Разин: «Два человека в «Северстали» получили сотрясения и ушли с кровью»

17 октября 2019, 17:30
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:1).

— Поздравляю «Амур» с победой, — цитирует Разина официальный сайт «Северстали». — Прежде всего, можно отметить вратаря соперника, который выиграл этот матч. Своих ребят хочу поблагодарить. Мы практически два периода играли в три звена. Два человека после чистых силовых приемов получили сотрясения и ушли с кровью. Но мы все равно имели много моментов.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42291/1/

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