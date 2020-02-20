Андрей Мартемьянов: «Если такие матчи будут продолжаться, я буду только рад»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

— Хочу поблагодарить команду за правильное выполнение игрового задания, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Да, игра была не без ошибок, но по накалу действительно хороший матч был. Наверное, понравился болельщикам. По самоотдаче претензий никаких нет, по выполнению игрового задания, в принципе, тоже.

Мы забили неплохие голы, и в контратаках, и еще моменты были. Второй гол — хороший, борьбу выгрызли у борта и Саша Кучерявенко забил. Особых претензий нет. Хороший, напряженный матч. Благодарен команде и болельщикам нашим, которые нас поддерживали.

Важность победы над «Сибирью»? Плей-офф — это другое соревнование абсолютно: там другой накал, там цена каждой ошибки возрастает кратно. Важно любую игру выиграть, неважно, с кем ты играешь — лидером, аутсайдером, с командой равной тебе. В преддверии плей-офф нормальная, хорошая игра боевая. Если такие матчи будут продолжаться — у нас два их осталось — я буду только рад.

Физическое состояние в преддверии плей-офф? Важно не только физическое состояние, но я считаю — оно нормальное. Думаю, что по движению мы ни в коем случае сегодня не проиграли. Но, думаю, важен будет боевой дух и настрой команды — именно психологическая уверенность и где-то игровая наглость, возможно. А физически парни могут работать через «не могу» — я верю.