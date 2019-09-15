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Андрей Кузьменко: «Я провалил плей-офф, и нужно было все начинать сначала»

15 сентября 2019, 20:03
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Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Йокеритом» (3:2) и объяснил, почему появился в составе только в 6-й игре сезона.

15&nbsp;сентября. Санкт-Петербург. СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Йокерит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Питерцы победили финскую команду.У «Йокерита» — слабый тренер и примитивный хоккей. А ведь он мог биться со СКА и ЦСКА

— Соскучился по хоккею, хотелось помочь команде, так что эмоции сейчас положительные, — сказал Кузьменко. — Сегодня играю — здорово, а если завтра не играю... как лучше для команды, так и буду работать. У нас команда, личные амбиции надо подальше засунуть. Тяжело сначала было с «Йокеритом», но потом вошли в игру, и все было хорошо.

Если честно, я очень плохо сыграл в плей-офф в прошлом сезоне, поэтому заранее понимал, что в начале этого регулярного чемпионата мне будет очень тяжело. Потому что я провалил плей-офф, и нужно было все начинать сначала. Ждал своего шанса. И сегодня наконец-то дождался. Хочется помогать команде все больше и больше. (Игорь Еронко)

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