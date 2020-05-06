Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска. Соглашение с 35-летним белорусским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Костицын провел 60 матчей за минское «Динамо» и набрал 34 (17+17) очков.