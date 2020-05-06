КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»

17:20
Андрей Костицын. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Андрей Костицын. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска. Соглашение с 35-летним белорусским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Костицын провел 60 матчей за минское «Динамо» и набрал 34 (17+17) очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир