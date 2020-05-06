Андрей Костицын стал игроком «Нефтехимика»
17:20
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска. Соглашение с 35-летним белорусским хоккеистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Костицын провел 60 матчей за минское «Динамо» и набрал 34 (17+17) очков.
? ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 6, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Андреем Костицыным (3.02.1985, 183/99, хват левый).
Мы рады приветствовать Андрея в составе нашей команды и желаем успешного сезона! pic.twitter.com/llmHw4JVCF