Андрей Алексеев: «Если ты не хочешь выигрывать, то нет смысла выходить на лед»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев в интервью «Известиям» рассказал, на что рассчитывает в новом сезоне.

— На что «Динамо» может рассчитывать в предстоящем сезоне?

— Перед собой всегда надо ставить максимальные задачи — не только побеждать в каждом матче, но выкладываться в каждом моменте и единоборстве, завоевывать шайбу, помогать партнерам, слушать тренерскую установку. Как и у всех команд. Если ты не хочешь выигрывать, то нет смысла выходить на лед.

— «Динамо» подписало приехавшего из «Вашингтона» Дмитрия Яшкина. Успели с ним познакомиться?

— Еще нет. Мы только сейчас в первый раз его увидели. В пятницу у нас день отдыха. Думаю, в течение дня представят нам всех новичков, включая Яшкина и Михала Чайковски.