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Андреас Энгквист объявил о завершении карьеры

16 сентября 2019, 13:57

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» и сборной Швеции Андреас Энгквист объявил о завершении карьеры. Последние два сезона 31-летний игрок выступал за шведский «Юргорден». По словам Энгквиста, решение связано с проблемами со здоровьем.

— Я все еще испытываю проблемы в повседневной жизни, поэтому не могу продолжить карьеру. Я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы играть в хоккей, — цитирует форварда сайт «Юргордена».

В КХЛ Энгквист в общей сложности провел 230 матчей и набрал 141 (61+80) очко. В составе сборной Швеции Энгквист стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года.

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