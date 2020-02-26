«Амур» всухую победил «Барыс». Вячеслав Ушенин сделал хет-трик
14:10
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Барыс». Хозяева одержали крупную победу со счетом 5:0.
Хет-трик оформил нападающий команды из Хабаровска Вячеслав Ушенин.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы: Вяч. Ушенин — 7 (Кузнецов), 14:48 — 1:0. Вяч. Ушенин — 8 (Язьков, Витасек), 16:30 — 2:0. Т. Зогорна — 11 (Витасек, Корягин), 45:23 — 3:0. Йордан — 7 (Язьков), 48:27 — 4:0. Вяч. Ушенин — 9 (Вл. Ушенин, Кузнецов), 59:47 — 5:0.
Вратари: Аликин — Кудрявцев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (10+19+6) — 31 (9+12+10).
Судьи: Васильев, Наумов.
26 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
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