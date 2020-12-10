«Витязь» проиграл «Амуру» в гостях

«Амур» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хабаровчан дублем отличился нападающий Александр Полунин, еще одну шайбу в составе хозяев забросил Даниил Файзуллин. Единственный гол гостей на счету форварда Виталия Попова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Полунин — 7 (Йордан, Горшков), 17:15 — 1:0. Файзуллин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 21:50 — 2:0. Полунин — 8 (бол., Турбин), 51:05 — 3:0. Попов — 2 (Бородкин), 55:02 — 3:1.

Вратари: Аликин — Тодыков (56:14 — 57:21, 57:38).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (12+13+12) — 30 (7+5+18).

10 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».