«Амур» сделал предложение о продлении контракта семи игрокам

«Амур» сделал квалификационное предложение о продлении контракта семи хоккеистам, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Педложение сделано нападающим Никите Язькову (6 очков (1+5), Данилу Файзуллину (17 очков (4+13), Игорю Руденкову (26 очков (13+13), Артуру Гиздатуллину, защитникам Никите Камалову (7 очков (2+5) и Павлу Медведеву. Также предложение получил игрок системы «Амура», капитан хабаровской «молодежки» Александр Гопиенко.

В прошедшем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции, имея в активе 62 очка.