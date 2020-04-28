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«Амур» сделал предложение о продлении контракта семи игрокам

28 апреля 2020, 09:08
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«Амур» сделал квалификационное предложение о продлении контракта семи хоккеистам, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Педложение сделано нападающим Никите Язькову (6 очков (1+5), Данилу Файзуллину (17 очков (4+13), Игорю Руденкову (26 очков (13+13), Артуру Гиздатуллину, защитникам Никите Камалову (7 очков (2+5) и Павлу Медведеву. Также предложение получил игрок системы «Амура», капитан хабаровской «молодежки» Александр Гопиенко.

В прошедшем сезоне «Амур» занял девятое место в Восточной конференции, имея в активе 62 очка.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/zhdem-otvet/

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