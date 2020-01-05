«Амур» проиграл во втором матче подряд, уступив «Северстали»

«Северсталь» одержала победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе команды из Череповца отличились нападающие Александр Петунин и Евгений Бодров.

У «Амура» единственную шайбу забросил форвард Александр Кузнецов.

Для «Амура» это поражение стало вторым подряд.

«Северсталь» с 39 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — 41 балл и 11-я строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузнецов — 1 (Г. Зогорна, Турбин), 9:39 — 0:1. Петунин — 4 (Кодола), 11:39 — 1:1. Бодров — 2 (Алексеев, Хохлов), 44:32 — 2:1.

Вратари: Шугаев — Лангхамер (59:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (15+16+5) — 33 (15+8+10).

Судьи: Букин, Щенев.

5 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Александр Петунин