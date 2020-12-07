«Амур» поместил братьев Ушениных в список отказов

«Амур» принял решение о командировании нападающих Владислава и Вячеслава Ушениных в красноярский «Сокол», информирует пресс-служба клуба.

Таким образом, они автоматически помещены в список отказов. В соответствии с регламентом КХЛ, в течение 48 часов любой клуб лиги может забрать игроков, помещенных в список отказов.

В нынешнем сезоне Владислав Ушенин провел 29 игр, забросил 2 шайбы при показателе полезности «-14». Вячеслав Ушенин сыграл 29 матчей, набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».