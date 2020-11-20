«Амур» подписал полноценный контракт с Архиповым

«Амур» заключил полноценный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее хоккеист находился на просмотровом контракте в хабаровском клубе.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в китайском «Куньлуне». В семи матчах он набрал 2 (0+2) очка. За «Амур» Архипов провел два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Авангарда».