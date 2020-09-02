«Амур» отправился на выездную серию резервным составом из-за вспышки коронавируса

«Амур»? на официальном сайте опубликовал список хоккеистов, которые отправятся на выездную серию регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что в хабаровской команде произошла вспышка коронавируса.

Вратари: Евгений Киселев, Александр Евграфов, Тимур Шиянов

Защитники:Валерий Васильев, Глеб Корягин, Никита Камалов, Юрий Сергиенко, Александр Гопиенко, Максим Игнатович, Александр Игошев, Никита Зимин, Никита Александров

Нападающие: Данил Файзуллин, Денис Голубев, Александр Полунин, Владимир Бутузов, Станислав Кацуба, Александр Кузнецов, Максим Капитуров, Наиль Якупов, Егор Домничев, Сергей Иванов, Михаил Раденко, Данил Федоров

3 сентября «Амур» начнет сезоне матчем против «Северстали», после чего сыграют с «Локомотивом» (5 сентября), «Авангардом» (7 сентября) и «Металлургом» (9 сентября).