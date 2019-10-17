«Амур» обыграл с минимальным счетом «Северсталь»
«Амур» дома одержал победу над «Северсталью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил защитник Михал Йордан.
Для «Амура» эта победа стала третьей подряд в текущем сезоне.
«Северсталь» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» — 9-я строчка и 17 баллов (Восточная).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Йордан — 1 (Г. Зогорна), 34:50 — 1:0.
Нереализованный буллит: Горшков (Амур), 58:17 (Вратарь).
Вратари: Аликин — Подъяпольский (58:43).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 24 (12+5+7) — 31 (8+13+10).
Судьи: Гофман, Франо.
17 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
31 сэйв Аликина и шайба Йордана приносят @hcamur 3-ю победу подряд. #АМРСЕВ pic.twitter.com/lsZDg5Qh7R— КХЛ (@khl) October 17, 2019
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