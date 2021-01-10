«Амур» и «Куньлунь» забросили 9 шайб на двоих

«Амур» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

Для хабаровчан эта победа стала второй подряд. Команда из Пекина потерпела третье поражение кряду. «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 36 очками, «Куньлунь» идет на 11-й строчке с 27 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)

Голы: Заседа — 1 (Архипов), 9:48 — 1:0. Уэрек — 11 (Шинкарук), 18:39 — 1:1. Бутузов — 12 (Лугин), 26:54 — 2:1. Архипов — 3 (Заседа, Шаров), 28:46 — 3:1. Заседа — 2 (Сергиенко, Терещенко), 43:07 — 4:1. С. Фу — 5 (Балдаев), 48:35 — 4:2. Кейн — 3 (Шустр, Баканов), 56:28 — 4:3. Пьянов — 8 (мен., п.в., Голубев), 58:27 — 5:3. Локхарт — 10 (бол., Мозик, Педан), 59:09 — 5:4.

Вратари: Лангхамер — Смит (57:51 — 58:27, 58:44 — 59:09, 59:42 — 59:58).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (16+15+9) — 27 (8+6+13).

10 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».