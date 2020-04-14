Алексей Морозов: «Адмирал» прекрасно понимаем, хотя терять такой клуб очень обидно»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все клубы, кроме «Адмирала», подтвердили свое намерение продолжить выступать в лиге.

— К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. — Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией.

— Нет ли опасений, что старт сезона придется передвигать на более позднюю дату?

— Никто не может сейчас сказать, что будет завтра. Посмотрите на статистику развития эпидемии и в Москве, и в других регионах. Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть.

— Кандидатов на замену «Адмиралу» пока не намечается?

— Я думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, стратегия развития, которой мы будем придерживаться.

— Начата ли уже сейчас работа над календарем?

— Да, причем он практически был готов еще до объявления «Адмирала» о выходе из состава участников. Сейчас мы оперативно переделываем его. Кроме того, нам надо согласовать структуру сезона с ФХР, и все документы туда мы уже отправили. Ждем их решений, касающихся пауз для игры сборной страны. Но пока все в подвешенном состоянии, непонятно, будут ли корректироваться даты чемпионата мира 2021 года.

— Какой была ваша реакция на решение «Адмирала» сняться с чемпионата?

— Это было неожиданно, скажу честно. Мы разговаривали с руководством, пытались найти варианты помощи, спасения клуба. Со своей стороны сделали все возможное. Но решение губернатора сыграло решающую роль. Мы «Адмирал» прекрасно понимаем, хотя терять такой клуб очень обидно. Самобытная команда, с характером, отличные болельщики. Но я думаю, этот год будет тяжелым для всех и всего, не только для хоккея. Будем надеяться, что за это время во Владивостоке воспитают хорошую молодежь.

— Если через год «Адмирал» решит все проблемы и захочет вернуться, сможет он сделать это?

— Состав участников определяет Совет директоров ежегодно. Если он проголосует за — конечно «Адмирал» сможет вернуться.