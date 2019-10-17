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Алексей Кудашов: «У СКА сейчас проблемы»

17 октября 2019, 23:50
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У питерцев пять поражений в семи последних матчах.

— Начали плохо, совсем плохо, — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ. —  Удалений нахватали и контратаку пропустили, дали сопернику создать моменты. Потом владели инициативой, но за владение инициативой голов не дают. И остроты не было. Две ошибки и получили шайбы в свои ворота. Одного забитого гола при таком владении шайбой мало. Ошибки не дают нам выигрывать. Естественно, у нас есть сейчас проблемы, мы их видим и будем устранять.

— Не связано ли неудачное начало матча с недонастроем команды, все-таки, вы одни из лидеров западной конференции?

— На самом деле, и это тоже присутствует. Я уже сказал, что у нас есть проблемы, которые мы должны решать, и эта — одна из них.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/17/457986.html

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