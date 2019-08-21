Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (6:1) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова признался, что корректировал тактику на игру из-за изменения размеров площадки, информирует пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Начиная со следующего сезона армейцы будут играть на площадке размером 60x26 м. Аналогичные используются в НХЛ.

— Естественно, в любой игре есть и положительные, и отрицательные моменты, — сказал Кудашов. — Этот матч не стал исключением. Были моменты, которые нужно исправлять. Давления не испытывал. Наоборот — хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня поддерживали команду.

Изменения размеров площадки и корректировка тактики? Естественно, корректируется. И подготовка тоже — подбор упражнений другой. Есть тактические нюансы. Минус четыре метра — это много. На маленьких площадках нужно быстрее принимать решения. Возможно, какие-то игроки будут лучше себя проявлять на больших, другие — на маленьких.

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