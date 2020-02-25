Алексей Кудашов: «Команда сбалансировалась и стала играть в более правильный хоккей»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

— Сложная игра. Только со второго периода стали лучше двигаться, стали создавать что-то, — цитирует тренера официальный сайт москвичей. — Преимущество получили в первую очередь в контроле шайбы, а за этот кураж зацепились и довели игру до победного конца. Но как я уже сказал, начали кататься и создавать что-то, и уже моменты пошли на ворота, полезли, пятак закрыли, потому и забили нужные голы.

— 12 побед на финише — результат блестящий. Можно сказать, что вы добились от команды того, чего хотели?

— Регулярный сезон закончился, плей-офф — это совсем другое соревнование, другая игра. Будут новые игры, и все по-разному будет. То, что стали выигрывать в конце сезона, говорит о том, что команда сбалансировалась и стала играть в более правильный хоккей, но плей-офф — это немного другое соревнование.

— Чем будет заниматься команда в оставшееся время, поскольку своего соперника по плей-офф вы еще не знаете?

— Готовиться. В первую очередь мы отталкиваемся от своей игры, поэтому мы будем свою игру готовить.

— Можете сказать, какой из соперников по первому раунду плей-офф был бы вам более удобен: «Витязь» или «Торпедо»?

— Нет, я не могу.

— Лехтеря не подходит, отдыхает перед плей-офф или со здоровьем что-то?

— У нас ряд игроков, мы не можем всех сразу поставить. От игры к игре идем и смотрим, кто в каком состоянии.