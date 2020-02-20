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Алексей Кудашов: «Есть моменты, которые перед плей-офф однозначно нужно улучшать»

20 февраля 2020, 22:56
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 Б).

— Тяжелая игра. Думаю, зрителям понравилось, — приводит слова тренера официальный сайт СКА. — Мы не до конца реализовали план, недостаточно агрессивно сыграли при завершении атак под воротами, поэтому соперник довольно комфортно оборонялся, не много сложностей им доставили. Есть моменты, которые перед плей-офф однозначно нужно улучшать.

— Сегодня «Торпедо», впереди «Йокерит» и ЦСКА. Насколько перед плей-офф полезны игры с крепкими соперниками?

— У нас все игры в конце регулярки с командами, которые бьются за очки, идем шаг за шагом и в первую очередь готовим себя к плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-torpiedo-priess-konfierientsiia-6/

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