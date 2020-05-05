Алексей Кудашов: «Были изначально настроены на то, чтобы иногда рисковать и давать шансы молодым игрокам»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил первый год работы в клубе из Санкт-Петербурга.

— Есть система подготовки игроков, в ней очень много талантливых хоккеистов, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Стратегия клуба позволяет развивать их, готовить для игр на уровне КХЛ, а затем и на уровне сборных. В процессе работы мы формируем коллективное мнение после большой аналитической работы, на основе анализа всех помощников. Конечно, определенные тактические модели разрабатывались в межсезонье, но когда что-то идет не по плану, нужно корректировать. В целом же мы были изначально настроены на то, чтобы иногда рисковать и давать шансы попробовать себя во взрослом хоккее многим молодым игрокам клубной системы — они должны знать, что внутри СКА можно расти и добиваться успеха. Помимо тех, кто сейчас на виду, это Аскаров, Огирчук, Глотов, Кукштель, Курбатов, Валенцов, Солянников, Глухов. Часть ребят уже сыграли в КХЛ, кто-то попадал в заявку или пробовался на предсезонных турнирах. Сейчас наша молодежка и команда ВХЛ генерируют достаточно мощностей, которые нужно правильно использовать. Будем стараться это делать и в дальнейшем.

— Осенью были мысли: «я что-то делаю не так»? Или прекрасно понимали, что пока нужно потерпеть, а ближе к плей-офф команда заиграет?

— Никто из команды: ни игроки, ни помощники, ни руководство не нервничали. Все понимали, что оценивать сезон нужно по конечному результату весной, а не в сентябре-октябре. Мы верим в нашу систему и в наших хоккеистов. Игра меняется и у нас, и в НХЛ, становится более динамичной. Чтобы показывать самый современный хоккей, нужно было много работать и немного подождать. Как видите, в итоге нашему штабу удалось найти нужные сочетания, игроки перестроились, и победы пришли.

— Можете назвать момент, который считаете переломным в регулярном чемпионате? Когда начался подъем команды по-вашему?

— Один момент назвать сложно, но, конечно, некоторые матчи были ключевыми. Нам важно было удачно стартовать — был сложный выезд в Магнитогорск, откуда удалось привезти два очка. Не менее важно было переломить неудачную серию в октябре. Тогда мы много выигрывали в овертаймах и буллитах, и это помогло удержаться в числе лидеров. Наконец, концовка регулярки, когда мы подключили много молодых игроков, у нас целая пятерка хоккеистов до 20 лет. Ребята помогли и делом заработали место в составе и игровое время.

— Когда пришло понимание, что строительство команды завершено? Уже после Нового года, когда СКА выглядел практически непобедимым?

— Банальная фраза, но тем не менее, она никогда не бывает лишней: строительство команды — это непрерывный процесс. Даже большая победная серия — не повод расслабляться. Команда — это единый организм, в жизнь которого вмешиваются множество факторов: травмы, болезни, дисквалификации. Мы и до Нового года выглядели неплохо, с начала ноября до середины декабря не проиграли ни одного матча, но продолжали искать, что нужно подправить. А в конце регулярки уже шла непосредственная подготовка в плей-офф.