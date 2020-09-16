Алексей Ковалев пропустит ближайшие матчи «Куньлуня» из-за болезни

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев не сможет работать на ближайших матчах команды из-за болезни. Исполнять обязанности главного тренера в момент его отсутствия будет его помощник Игорь Уланов.

В пяти матчах нового сезона китайский клуб не набрал ни одного очка и пропустил 20 голов. В четверг «Куньлунь» в Мытищах примет «Автомобилист».