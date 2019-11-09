Алексей Емелин: «После травмы надо все вспоминать заново»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин рассказал в интервью пресс-службе клуба о своем восстановлении после травмы. Он в нынешнем сезоне провел только один матч в регулярном чемпионате КХЛ.

— По какой схеме вы сейчас работаете?

— Есть протокол, которого мы с докторами и тренерами придерживались, и которому следуем до сих пор. Через два месяца, как и было рекомендовано, я мог выйти на лед. 6 ноября я вышел в первый раз и готовлюсь дальше по программе. Скоро уже присоединюсь к команде.

— Получается, очень много зала и пока еще совсем не много льда?

— Да, продолжаю работать в зале, крутить велосипед, и сейчас потихоньку включается лед. С каждым днем, я думаю, будет все больше и больше занятий, будем поднимать физику.

— Какие вообще ощущения, когда выходите после долгого перерыва? Что-то надо вспоминать?

— Я думаю, надо все вспоминать заново. Можно сказать, сезон начинается с нуля, поэтому и над катанием приходится больше работать, и с шайбой, над удержанием, чтобы опять вернуть это чувство, когда ты на льду.

— Сейчас серьезных нагрузок на площадке у вас не может быть?

— Пока да. Просто больше катания без всяких тормозов и ускорений. Именно ровное, спокойное катание.

— Потом вы общаетесь с врачом, сообщаете ему о своих ощущениях?

— Конечно. Это все совместная работа с тренером и доктором: она будет продолжаться до полного восстановления.

— И как самочувствие на льду?

— Здорово вновь ощутить, как ты катишь! Поскорее уже хочется вернуться в основу и начать играть.

— Сейчас вы смотрите за матчами «Авангарда» со стороны. По сравнению с началом сезона что-то изменилось в тактике, в игре за это время?

— Да, конечно, потому что все команды смотрят видео наших игр, пытаются под нас подстроиться. Исходя из этого, мы тоже должны меняться, чтобы забивать. Совсем недавно был такой период, когда мы долго не могли забить, было трудно. Но преодолели трудности за счет того, что поменяли кое-какие вещи, стали больше лезть на ворота и опять забивать много голов.

— Вы, как капитан, который пока в списке травмированных, можете что-то ребятам сказать? В раздевалке общаетесь, или если вы в стороне — то в стороне?

— Нет-нет, все время общаемся. Я бываю на каждой игре и после матча обязательно захожу в раздевалку. Если трудные моменты, то я говорю что-то ребятам, стараюсь их подбадривать, чтобы они не унывали и продолжали работать.