Александр Салак: «Я не говорил, что ухожу из рижского «Динамо»

Чешский вратарь рижского «Динамо» Александр Салак опроверг информацию о том, что покинет латвийский клуб. Ранее об этом в СМИ заявил агент 33-летнего игрока Игорь Парашкин.

— Время от времени меня шокирует то, что появляется в СМИ, — написал в своем Instagram Салак. — Понятия не имею, что Игорь Парашкин говорит российским медиа. Я никогда не говорил, что ухожу из рижского «Динамо».

В прошлом сезоне Салак провел за «Динамо» 32 матча (8 победных), в двух из них не пропустил. В среднем за игру пропускал 2,52 шайбы, отражал 91,2 процента бросков.