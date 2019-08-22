Александр Крылов: «Если бы история с Сушинским и 100 миллионами была правдой, Максима не было бы с нами»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал слухи о том, что менеджеры команды Максим Сушинский и Евгений Хацей присвоили себе 100 миллионов рублей клуба.

— Это выхваченная из контекста история, она яйца выеденного не стоит. Был технический момент с неправильным учетом, а раздули, что украли деньги. Если это было бы серьезно — Максима не было бы с нами. И неправда, я после этого буду принимать более активное участие в трансферной деятельности. (Игорь Еронко)