Александр Кожевников: «Пока в «Магнитке» менеджеры делили власть, их юниоры стали уезжать в другие клубы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова генерального директора магнитогорского «Металлурга» Сергея Ласькова, выразившего недовольство переходом вратаря Сергея Иванова из «Магнитки» в систему СКА.

— Удивился, когда узнал, что возникли какие-то споры по переходу молодого вратаря, — сказал Кожевников. — Ласьков — человек из баскетбола и, похоже, совсем не знает хоккейный регламент. Так вот, ему нужно пояснить: когда игрок выступает за команду детской школы — он еще ребенок, и решают за него родители. Если они хотят перевести своего сына в другую школу, они переведут. С 12 лет школа, куда переходит игрок, платит за него компенсацию. Для 15-летнего возраста она составляет 400 тысяч рублей, эта сумма фиксированная.

Пока в «Магнитке» менеджеры делили власть, их юниоры собрались в другие клубы. Чтобы их сохранить, нужно создавать условия, а не ждать, что они вырастут, как трава. В СКА, видимо, поговорили с родителями, объяснили, как он будет расти, развиваться, каковы перспективы роста. Родители сами принимают решение, как и где будет лучше для их ребенка. Так и нужно работать с перспективными игроками.