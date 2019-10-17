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Александр Гулявцев: «В ущерб голам и очкам ребята в «Амуре» сыграли на результат»

17 октября 2019, 17:21
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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Северсталью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для хабаровчан это третий выигрыш кряду.

— Несмотря на маленький счет, обе команды показали интересный хоккей, — цитирует Гулявцева официальный сайт «Северстали». —  Как сказал Андрей Владимирович — хорошо играли вратари. Тоже отдам должное вратарю «Северстали» — он вытаскивал «мертвые» шайбы. Но и наш голкипер — молодец, хочу поздравить его с первым «сухарем».

Мы попросили ребят сыграть по счету, на результат — помочь вратарю. Ребята этим прониклись, справились. В ущерб своим личным голам и очкам они сыграли на результат, на команду. Я всем благодарен.

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Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42291/1/

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