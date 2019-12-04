Александр Гулявцев: «Нанесли 45 бросков по воротам и забросили только две шайбы»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3 Б).

— Мы нанесли 45 бросков по воротам и забросили только две шайбы, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя». — И все же это одно очко мы заработали. Были шансы у нас победить и в овертайме.

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