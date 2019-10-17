Александр Ардашев: «Локомотиву» было сложно в матче с «Адмиралом» при счете 0:2»

Исполняющий обязанности главного тренер «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал победу в серии буллитов над «Адмиралом» (4:3).

— Знали, что будет тяжелая игра, — цитирует Ардашева официальный сайт «Адмирала». — Соперник последние игры очень хорошо провел. Надеялись, что сможем первый период сыграть без пропущенных шайб, но, к сожалению, пропустили первую, а потом еще и вторую.

Сложно было при счете 0:2, но ребята нашли в себе силы, сравняли счет. Очень важно, что мы забросили третью шайбу в середине третьего периода. Это нас вдохновило. Ребята поверили, что могут выиграть. Да, тяжело, третья игра на выезде. Хорошо, что по буллитам смогли сегодня выиграть. Очень важные для нас два очка.

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