Александр Андриевский: «Хочу извиниться за 12 минут третьего периода»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:7).

— Хочу поздравить всех с Новым годом! Хочу сказать большое спасибо болельщикам: сегодня их собралось как никогда много, было приятно играть, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи».

В то же время хочу извиниться за 12 минут третьего периода, когда мы полностью провалили игру, а на льду была одна команда — ЦСКА. Наделали кучу ошибок, за которую нас наказали, причем, можно так сказать, жестко. Считаю, что два периода неплохо играли, за исключением третьего. Счет на табло, поэтому есть о чем подумать. Будем готовиться.