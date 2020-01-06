Альберт Яруллин: «Сумбурное начало, игра не получалась. Но гнули свою линию»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев.

— Неважно начали — может быть, перерыв помешал, — приводит слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса». — Сумбурное начало, игра не получалась. Но гнули свою линию — все ребята молодцы, что играли до конца, не опустили руки. Это принесло свои плоды, такие матчи нам нужны.

В чем была проблема? Да кто сейчас знает, в чем проблема была. Получилось так, как получилось. Все не так плохо — значит, нам нужны такие матчи, они закаляют характер. Такая игра пойдет только на пользу.

Как перестроились? За счет работы и самоотдачи, нацеленности на ворота и единства.

Неприятная ситуация была после второго периода. У нас было большинство — говорили о том, что нужно реализовать. Ребята вышли и забили — это было толчком, пара хороших смен перевернули игру.